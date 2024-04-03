Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналисты Bloomberg рассказали о критическом положении ВСУ
Куриные ножки в аэрогриле: как сделать их хрустящими за несколько шагов
Министр обороны Франции рассказал Сергею Шойгу о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Стюардесса раскрыла необычную просьбу богатого пассажира на роскошной яхте
Кинокритик Шнейдеров остался не в восторге от нового фильма "Летучий корабль"
Посадите этот урожайный сорт яблонь
Лучшая гигиеническая помада
Жене Владимира Торсуева грозит тюремный срок на Украине
Противопоказания и критерии для прохождения МРТ
Найден способ корректного подбора тренировочной программы в зависимости от типа телосложения

Был назван способ правильного выбора тренировки в зависимости от телосложения

0:47
Здоровье

Редакция Men Today рассказывает, как выбрать оптимальную тренировку с учетом вашего типа фигуры. Об этом говорится на официальном сайте издания.

Был назван способ правильного выбора тренировки в зависимости от телосложения
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Так, телосложение эктоморфов характеризуется худобой и быстрым метаболизмом, что затрудняет набор как мышечной массы, так и жира. Эктоморфам рекомендуется заняться велоспортом, плаванием, восточными единоборствами или танцами.

Людей среднего телосложения называют мезоморфами. Данный тип телосложения характеризуются преобладанием мышечной ткани над жировой. Для мезоморфов подходят занятия гимнастикой, теннисом, бодибилдингом и единоборствами.

А эндоморфам — людям тучного телосложения, рекомендуется заниматься аэробными тренировками.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Блогер Мелстрой снова обманул подписчика, который разместил его никнейм на Луне
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за свой никнейм на Луне
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
3 продукта, которые сократят жизнь вашей кошки: ветеринары бьют тревогу
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
Мусс из арахисового масла: готовим вкусный десерт
Меркурис: в результате ракетной атаки погиб польский генерал, воевавший на стороне ВСУ
ГД: медпомощь по полису ОМС не является услугой потребителю
Как использовать заварку на участке
Пять лучших средств для ухода за чувствительной кожей
Эксперт Александров: доля доллара США в международных валютных резервах продолжает снижаться
Экс-футболист Канчельскис: современные футболисты хорошо живут — играть не хотят, но деньги получают
Ветеринар Богданова: при укусе питомца змеёй необходимы спокойствие и быстродействие
Онколог Черемушкин заявил, что стресс опосредованно влияет на развитие рака
Эти кинозвёзды владеют собственным островом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников