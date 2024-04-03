Найден способ корректного подбора тренировочной программы в зависимости от типа телосложения

Был назван способ правильного выбора тренировки в зависимости от телосложения

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Редакция Men Today рассказывает, как выбрать оптимальную тренировку с учетом вашего типа фигуры. Об этом говорится на официальном сайте издания.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Так, телосложение эктоморфов характеризуется худобой и быстрым метаболизмом, что затрудняет набор как мышечной массы, так и жира. Эктоморфам рекомендуется заняться велоспортом, плаванием, восточными единоборствами или танцами.

Людей среднего телосложения называют мезоморфами. Данный тип телосложения характеризуются преобладанием мышечной ткани над жировой. Для мезоморфов подходят занятия гимнастикой, теннисом, бодибилдингом и единоборствами.

А эндоморфам — людям тучного телосложения, рекомендуется заниматься аэробными тренировками.