Пожар в торговом центре: что делать, куда бежать, — рассказали эксперты

Как действовать при пожаре в торговом центре

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пожар в торговом центре — одна из самых страшных ситуаций, с которой может столкнуться посетитель или работник торгового объекта. Важно знать, как правильно действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизни других людей. Вот несколько ключевых шагов, которые следует соблюдать в случае возгорания в торговом центре:

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

При посещении кинотеатра, цирка, стадиона или торгового центра мало кто задумывается о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Тем не менее, неожиданные обстоятельства могут возникнуть, и важно помнить основные правила безопасности. В случае пожара в зале, важно, прежде всего, обеспечьте себе влажную повязку.

Для поиска выхода обращайтесь к светящимся табличкам или, в случае их отсутствия, двигайтесь вдоль стен или перил. При эвакуации детей ведите их перед собой, удерживая за плечи.

Оставайтесь спокойными

Первое и самое важное правило — сохранять спокойствие. Не паникуйте, паника может привести к необдуманным действиям, которые только усугубят ситуацию.

Немедленно покиньте здание

Если вы обнаружили пожар или услышали звук сигнализации, сразу же покиньте здание. Следуйте указаниям персонала или путям эвакуации, чтобы минимизировать риск.

Используйте спасательное средство

При необходимости используйте средства для спасения, такие как пожарные лестницы или пледы, чтобы эвакуироваться через окна или из затрудненных выходов.

Не используйте лифты

Никогда не используйте лифты в случае пожара. Элеваторы могут застрять или подвергнуться воздействию огня, что создаст дополнительную опасность.

Помните, что ваша безопасность главное значение. Соблюдайте указания и действуйте решительно, чтобы спастись и помочь другим.

Важно помнить, что в случае пожара каждая секунда имеет значение. Будьте готовы к возможным ситуациям и заботьтесь о себе и окружающих.



