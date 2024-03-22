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Как защититься от пыльцевых бурь, объяснил врач-аллерголог

Врач-аллерголог рассказал, как аллергикам спастись от пыльцевых бурь

1:02
Здоровье

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок объяснил, какие меры предпринять для защиты от пыльцевых бурь.

Врач-аллерголог рассказал, как аллергикам спастись от пыльцевых бурь
Фото: openverse.org by https://www.vperemen.com is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт посоветовал аллергикам избегать контакта с аллергеном. Он рекомендует покинуть местность, где растут ветроопыляемые деревья и травы на период их цветения.

Болибок считает, что лучшим местом для того, чтобы переждать опыление деревьев является южный берег Крыма, где роза ветров не даёт пыльце оседать в воздухе. Убежищем может стать и северная часть России.

Ранее сообщалось, что пик обострения аллергии, вызванной цветущими растениями, придётся на апрель — май.

Если нет возможности уехать, аллероголог советует защищать себя с помощью масок и очков.

"Многоразовые тканевые маски хорошо защищают от аллергии, потому что задерживают пыльцу. Также желательно носить одежду, которая полностью закрывает тело, чтобы пыльца не оседала на коже", — цитирует слова иммунолога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Врач - аллерголог-иммунолог
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