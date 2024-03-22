В Центральной России уже начинается сезон аллергий, вызванный цветущими растениями, к которому лучше подготовиться заранее

Пик обострения аллергии, вызванной цветущими растениями, придётся на апрель - май

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Центральной России уже начинается сезон аллергий, которые вызываются цветущими растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcusObal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основная волна приходится на конец апреля — середину мая, когда цветёт берёза.

"За деревьями пойдут луговые травы, например полынь, лебеда, и так до октября. Если у пациента аллергия только на один вид растений или деревьев, она заканчивается во второй половине мая. Есть пациенты с множественной аллергией — не на один тип трав и деревьев, тогда аллергия приходится на весну и лето,” — сообщила главный врач ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России и гендиректор российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина.

Профилактику аллергии необходимо начинать задолго до периода цветения, считают эксперты, передают Известия. Пациентам, если нет противопоказаний, могут назначить аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

"Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей,” — рассказала врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.

Наталья Ильина напомнила, что если каждый год весной возникают симптомы схожие с ОРЗ, при этом отсутствуют температура и интоксикация, то это причина обратиться к врачу-аллергологу.

"Проводить АСИТ рекомендуется в осенне-зимний период. Сейчас с её помощью купируют аллергию на группы деревьев и трав, а также на кошек,” — сообщила она.

Екатерина Серебренникова рассказала, что может проводиться симптоматическое лечение антигистаминными препаратами. По её словам, аллергическая реакция может быть разного вида — от заложенности носа до лёгочных проявлений. Исходя из этого, будет подбираться группа препаратов.

Она также советует пользоваться средствами защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков. Приходя домой снимать уличную одежду и тщательно принимать душ. В сезон цветения нужно плотно закрывать окна, а дома установить очистители воздуха.