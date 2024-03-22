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В Центральной России уже начинается сезон аллергий, вызванный цветущими растениями, к которому лучше подготовиться заранее

Пик обострения аллергии, вызванной цветущими растениями, придётся на апрель - май

2:09
Здоровье

В Центральной России уже начинается сезон аллергий, которые вызываются цветущими растениями.

Пик обострения аллергии, вызванной цветущими растениями, придётся на апрель - май
Фото: commons.wikimedia.org by MarcusObal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основная волна приходится на конец апреля — середину мая, когда цветёт берёза.

"За деревьями пойдут луговые травы, например полынь, лебеда, и так до октября. Если у пациента аллергия только на один вид растений или деревьев, она заканчивается во второй половине мая. Есть пациенты с множественной аллергией — не на один тип трав и деревьев, тогда аллергия приходится на весну и лето,” — сообщила главный врач ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России и гендиректор российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина.

Профилактику аллергии необходимо начинать задолго до периода цветения, считают эксперты, передают Известия. Пациентам, если нет противопоказаний, могут назначить аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

"Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей,” — рассказала врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.

Наталья Ильина напомнила, что если каждый год весной возникают симптомы схожие с ОРЗ, при этом отсутствуют температура и интоксикация, то это причина обратиться к врачу-аллергологу.

"Проводить АСИТ рекомендуется в осенне-зимний период. Сейчас с её помощью купируют аллергию на группы деревьев и трав, а также на кошек,” — сообщила она.

Екатерина Серебренникова рассказала, что может проводиться симптоматическое лечение антигистаминными препаратами. По её словам, аллергическая реакция может быть разного вида — от заложенности носа до лёгочных проявлений. Исходя из этого, будет подбираться группа препаратов.

Она также советует пользоваться средствами защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков. Приходя домой снимать уличную одежду и тщательно принимать душ. В сезон цветения нужно плотно закрывать окна, а дома установить очистители воздуха.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Шенаева Татьяна
Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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