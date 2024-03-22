Многие люди страдают от панических атак. Зачастую они проявляются в повседневной жизни без каких-то видимых на то причин. Поэтому важно знать, как себе помочь в такие моменты. Об этом пишет издание "Медикфорум".
Прежде всего, не стоит сопротивляться паническим атакам и сдерживать себя, эмоции. Если так делать, то приступ становится невыносимым. Учёные доказали, что при панической атаке нужно дать ей пройти как можно скорее, без сопротивления.
Также во время приступа важно напоминать себе, что это именно паническая атака, а не что-то другое, например, инфаркт. Нужно разговаривать с собой и убеждать себя, что это не так. Во время разговора с собой стоит проговаривать, что скоро приступ закончится, поскольку он не длится долго. Обычная его продолжительность составляет не более 10 минут.
Чтобы облегчить состояние, нужно правильно дышать. Подойдут техники глубокого дыхания для его регулировки. Тогда приступ отступит намного быстрее.
Важно себя отвлекать во время панической атаки. Постарайтесь сосредоточить свои мысли на чем-то другом. Можно спеть песню, поискать глазами предметы одного цвета.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.