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Эффективная самопомощь при панической атаке: приступ быстро отступит

Советы, как быстро справиться с приступами паники

1:14
Здоровье

Многие люди страдают от панических атак. Зачастую они проявляются в повседневной жизни без каких-то видимых на то причин. Поэтому важно знать, как себе помочь в такие моменты. Об этом пишет издание "Медикфорум".

Советы, как быстро справиться с приступами паники
Фото: flickr.com by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Прежде всего, не стоит сопротивляться паническим атакам и сдерживать себя, эмоции. Если так делать, то приступ становится невыносимым. Учёные доказали, что при панической атаке нужно дать ей пройти как можно скорее, без сопротивления.

Также во время приступа важно напоминать себе, что это именно паническая атака, а не что-то другое, например, инфаркт. Нужно разговаривать с собой и убеждать себя, что это не так. Во время разговора с собой стоит проговаривать, что скоро приступ закончится, поскольку он не длится долго. Обычная его продолжительность составляет не более 10 минут.

Чтобы облегчить состояние, нужно правильно дышать. Подойдут техники глубокого дыхания для его регулировки. Тогда приступ отступит намного быстрее.

Важно себя отвлекать во время панической атаки. Постарайтесь сосредоточить свои мысли на чем-то другом. Можно спеть песню, поискать глазами предметы одного цвета.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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