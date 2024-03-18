Кардиолог опровергла влияние магнитных бурь на самочувствие даже метеозависимых людей

Магнитные бури никак не влияют на здоровье, заверила главный кардиолог СЗАО, кандидат медицинских наук Екатерина Кошкина. Она объяснила сетевому изданию "Москва. Северо-Запад", почему некоторые люди могут себя чувствовать хуже в дни солнечной активности.
По словам заведующей отделением кардиологии и реанимации больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова, поток пациентов абсолютно не зависит от космической погоды.
"За многолетнюю практику работы в отделении реанимации я не наблюдала ни одного всплеска госпитализаций во время магнитных возмущений. Число летальных исходов тоже не увеличивалось, — подчеркнула она. — Коллеги со скорой помощи тоже не раз говорили, что число выездов в дни магнитных бурь не увеличивается".
Не отражаются возмущения магнитного поля и на работе кардиостимуляторов, в чём специалист неоднократно убеждалась в аритмологическом отделении своего учреждения: "Даже если плановые исследования проводились в дни сильных магнитных бурь, никаких отклонений в работе устройств замечено не было".
Она объяснила возможные недомогания из-за магнитных бурь эффектом ноцебо. "Все слышали про эффект плацебо — улучшение состояния больного после приёма пустышки. Но есть и обратный эффект — ноцебо", — рассказала доктор.
Этот феномен заключается в ухудшении самочувствия человека, который выпил чистую воду, если ему сказать, что это яд, или в проявлении несуществующих побочных действий лекарства — опять же, если больного о них проинформировать.
По словам Кошкиной, тревожные пациенты с ужасом ждут магнитных бурь, даже в календаре отмечают "неблагоприятные дни", и именно тогда им и становится хуже.
Кардиолог привела в пример одну такую бабушку: "Прогноз она слушает постоянно и заранее ждёт беды. В этот раз обещали особенную вспышку, и женщина обвела "день X" кружочком в календаре. Утром проснулась с головокружением и тошнотой, вызвала скорую".
Не обращайте внимания на прогнозы космической погоды, подытожила врач.
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