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Кардиолог опровергла влияние магнитных бурь на самочувствие даже метеозависимых людей

Врач Кошкина объяснила влияние магнитных бурь на здоровье эффектом ноцебо

2:05
Здоровье

Магнитные бури никак не влияют на здоровье, заверила главный кардиолог СЗАО, кандидат медицинских наук Екатерина Кошкина. Она объяснила сетевому изданию "Москва. Северо-Запад", почему некоторые люди могут себя чувствовать хуже в дни солнечной активности.

Врач Кошкина объяснила влияние магнитных бурь на здоровье эффектом ноцебо
Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

По словам заведующей отделением кардиологии и реанимации больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова, поток пациентов абсолютно не зависит от космической погоды.

"За многолетнюю практику работы в отделении реанимации я не наблюдала ни одного всплеска госпитализаций во время магнитных возмущений. Число летальных исходов тоже не увеличивалось, — подчеркнула она. — Коллеги со скорой помощи тоже не раз говорили, что число выездов в дни магнитных бурь не увеличивается".

Не отражаются возмущения магнитного поля и на работе кардиостимуляторов, в чём специалист неоднократно убеждалась в аритмологическом отделении своего учреждения: "Даже если плановые исследования проводились в дни сильных магнитных бурь, никаких отклонений в работе устройств замечено не было".

Она объяснила возможные недомогания из-за магнитных бурь эффектом ноцебо. "Все слышали про эффект плацебо — улучшение состояния больного после приёма пустышки. Но есть и обратный эффект — ноцебо", — рассказала доктор.

Этот феномен заключается в ухудшении самочувствия человека, который выпил чистую воду, если ему сказать, что это яд, или в проявлении несуществующих побочных действий лекарства — опять же, если больного о них проинформировать.

По словам Кошкиной, тревожные пациенты с ужасом ждут магнитных бурь, даже в календаре отмечают "неблагоприятные дни", и именно тогда им и становится хуже.

Кардиолог привела в пример одну такую бабушку: "Прогноз она слушает постоянно и заранее ждёт беды. В этот раз обещали особенную вспышку, и женщина обвела "день X" кружочком в календаре. Утром проснулась с головокружением и тошнотой, вызвала скорую".

Не обращайте внимания на прогнозы космической погоды, подытожила врач.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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