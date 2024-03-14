Неврологические последствия алкогольного потребления: мнение Доктора Жоржа Наасана

Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Жорж Наасан, ведущий специалист в области неврологии и доцент неврологии в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке, прокомментировал последствия чрезмерного потребления алкоголя для головного мозга человека и оценил вероятность возникновения особого типа деменции у таких людей.

Фото: m.rzn.info

По его словам, алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки головного мозга, что приводит к их постепенной деградации и нарушению общих двигательных и когнитивных функций. Особенно часто пострадают сосцевидные тела — два маленьких округлых образования, ответственные за обработку воспоминаний. Люди с повреждением этих областей могут столкнуться с серьезными проблемами кратковременной памяти.

Также отмечается, что злоупотребление алкоголем может привести к развитию болезни Вернике и психозу Корсакова — двух состояний, часто сопровождающихся друг другом (деменция Вернике-Корсакова). Эти состояния могут быть вызваны дефицитом витамина В1 или дегенерацией мозжечка, что часто связывается с употреблением алкоголя. Болезнь Вернике характеризуется снижением когнитивных функций, в то время как психоз Корсакова проявляется прогрессирующими галлюцинациями или бредом. Это подчеркивает, что начало употребления алкоголя после 40 лет может быть не причиной, а сопутствующим фактором развития деменции.

Также отмечается, что обычно такие поведенческие отклонения, как избыточное питание, курение и злоупотребление алкоголем, в сочетании с другими симптомами, указывают на лобно-височный тип деменции.