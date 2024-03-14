Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адлер обустроит 20 новых пляжей к курортному сезону
Почему собаки едят траву на улице
Polestar 3: цены и характеристики моделей для рынка США в 2025 году
Ким Кардашьян и Бьянка Цензори замечены в разговоре на мероприятии Канье Уэста
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Неврологические последствия алкогольного потребления: мнение Доктора Жоржа Наасана

Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан

1:35
Здоровье

Доктор Жорж Наасан, ведущий специалист в области неврологии и доцент неврологии в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке, прокомментировал последствия чрезмерного потребления алкоголя для головного мозга человека и оценил вероятность возникновения особого типа деменции у таких людей.

Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
Фото: m.rzn.info

По его словам, алкоголь оказывает токсическое воздействие на клетки головного мозга, что приводит к их постепенной деградации и нарушению общих двигательных и когнитивных функций. Особенно часто пострадают сосцевидные тела — два маленьких округлых образования, ответственные за обработку воспоминаний. Люди с повреждением этих областей могут столкнуться с серьезными проблемами кратковременной памяти.

Также отмечается, что злоупотребление алкоголем может привести к развитию болезни Вернике и психозу Корсакова — двух состояний, часто сопровождающихся друг другом (деменция Вернике-Корсакова). Эти состояния могут быть вызваны дефицитом витамина В1 или дегенерацией мозжечка, что часто связывается с употреблением алкоголя. Болезнь Вернике характеризуется снижением когнитивных функций, в то время как психоз Корсакова проявляется прогрессирующими галлюцинациями или бредом. Это подчеркивает, что начало употребления алкоголя после 40 лет может быть не причиной, а сопутствующим фактором развития деменции.

Также отмечается, что обычно такие поведенческие отклонения, как избыточное питание, курение и злоупотребление алкоголем, в сочетании с другими симптомами, указывают на лобно-височный тип деменции.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Последние материалы
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"
Завязывание листьев чеснока в узел: практичность или суеверие?
Как приготовить вкусный компот из сухофруктов
Цены на Porsche продолжают расти: в среднем покупатели заплатили 117,000€ за автомобиль в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников