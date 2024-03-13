Скрытая соль в продуктах: врач предупреждает об угрозе для сердечного здоровья

Опасность скрытой соли в питании: советы кардиолога

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Много продуктов питания содержат не только добавленный сахар, но и "скрытую" соль, предупреждает российский врач-терапевт и кардиолог из сети "Клиники Фомина" — Этери Колесник. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма потребления соли составляет примерно 5 граммов в день. Однако, по словам специалиста, проведенные исследования показывают, что в среднем человек ежедневно употребляет 11 граммов соли.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Около 4-5%, или примерно 0,5 грамма, соли содержится естественным образом в продуктах питания, таких как свежие овощи и фрукты, мясо, молочные продукты, яйца, рыба и грибы," — уточняет терапевт.

Также отмечается, что еще 13-15%, или 1,4 грамма, соли добавляется в процессе приготовления пищи или во время ее употребления. Оставшиеся 80% (7,6 грамма) представляют собой "скрытую" соль, присутствующую в хлебе, печенье, рыбных или мясных консервах, овощных консервах, сыре, сухих завтраках, колбасных изделиях, чипсах и других обработанных продуктах питания.

Предупреждается, что избыточное потребление соли может привести к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний, повышению артериального давления и нарушению функций почек.

"Ограничение потребления соли, наоборот, способствует снижению артериального давления, что особенно важно для пациентов с гипертонией," — подводит итоги врач.