Опасность скрытой усталости: почему важно следить за железом и гемоглобином

Как избежать усталости: проверьте показатели железа и гемоглобина перед весной

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К краю зимнего периода, как правило, организм человека истощается, и поэтому важно следить за уровнем железа и гемоглобина, проходить анализ крови и регулярно контролировать эти показатели, заявили специалисты из Центра крови Подмосковья. По мнению экспертов, низкие показатели этих величин могут быть замаскированы под симптомы "сезонной" усталости.

Фото: Wikipedia by Love Krittaya

"Изменчивый климат — от сильных морозов до нуля и обратно, сильные ветры, снегопады, а временами даже немного солнца. Мы проводим меньше времени на улице, суетимся из дома на работу и обратно, что всё это способствует снижению защитных функций иммунной системы и накоплению усталости", — разъяснили в Центре крови Московской области. Следует отметить, что симптомами недостатка железа и гемоглобина могут быть головокружение, слабость, шум в ушах, раздражительность, частые перепады настроения и хроническая апатия.

Напомним, что согласно высказыванию российского врача-психиатра Владимира Файнзильберга, именно в начале весны часто наблюдается у людей моральное и физическое истощение. Это состояние, по его мнению, усугубляется разочарованием и нереализованными ожиданиями, что приводит к так называемому "весеннему обострению".