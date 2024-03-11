Питание для ума и энергии: как повысить производительность и справиться с перегрузкой информацией

Здоровое питание как ключ к лучшей работоспособности и меньшему стрессу

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянные напряжения и обработка больших объемов информации могут негативно сказываться на производительности в конечном итоге. Однако улучшить свое физическое и психическое состояние можно, внедрив в повседневное питание определенные продукты. Как отмечают эксперты, включение жирной рыбы в рацион не только способствует более эффективной работе клеток мозга, но и облегчает усвоение информации. Орехи, в свою очередь, могут стимулировать активность мозга. Также важно включить в рацион яйца, поскольку они содержат белок, фосфор, фолиевую кислоту и витамины группы В1 и В6. Не следует забывать и о пользе брокколи.

Фото: Own work by Andrei Suslov

В дополнение к этому, в рационе должны присутствовать ягоды. Это связано с тем, что они насыщены витаминами и антиоксидантами, которые замедляют процесс старения.