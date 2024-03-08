Как темный шоколад помогает справиться с желанием сладкого при похудении

Польза темного шоколада для здоровья и фигуры во время диеты

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если во время стремления к похудению иногда возникает желание побаловать себя сладостями, не следует отказывать себе в этом.

Фото: Вкусвилл

При этом рекомендуется отдавать предпочтение темному шоколаду. Важно помнить о мере и не увлекаться этим лакомством. Не следует употреблять более 25 граммов темного шоколада в день. Употребление этого угощения благоприятно сказывается на самочувствии, снимает тревогу и стресс, способствует ускорению обмена веществ, стимулирует выделение эндорфинов и серотонина. Уже даже небольшой кусочек темного шоколада может помочь утолить чувство голода. В его составе присутствует клетчатка, которая продлевает ощущение сытости. От белого или молочного шоколада желательно воздержаться, так как они содержат излишне много сахара и жиров.