Как темный шоколад помогает справиться с желанием сладкого при похудении

Если во время стремления к похудению иногда возникает желание побаловать себя сладостями, не следует отказывать себе в этом.
При этом рекомендуется отдавать предпочтение темному шоколаду. Важно помнить о мере и не увлекаться этим лакомством. Не следует употреблять более 25 граммов темного шоколада в день. Употребление этого угощения благоприятно сказывается на самочувствии, снимает тревогу и стресс, способствует ускорению обмена веществ, стимулирует выделение эндорфинов и серотонина. Уже даже небольшой кусочек темного шоколада может помочь утолить чувство голода. В его составе присутствует клетчатка, которая продлевает ощущение сытости. От белого или молочного шоколада желательно воздержаться, так как они содержат излишне много сахара и жиров.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.