Правильное питание играет важную роль в обеспечении здоровья, однако не все продукты, включенные в рацион, одинаково полезны.
Многие считают, что употребление круп может принести заметную пользу для здоровья, но это далеко не так.
Есть несколько распространенных видов круп, которые лучше не включать в рацион, несмотря на их популярность.
Белый рис, хоть и является широко распространенным, несет меньше пользы, чем более полезные альтернативы, такие как коричневый рис или киноа. Белый рис обработан, что приводит к потере большей части питательных веществ, включая клетчатку и витамины группы B.
Пшеничная крупа, часто употребляемая в виде манной каши, имеет высокий гликемический индекс, что может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови. Это особенно нежелательно для людей с диабетом или тех, кто следит за весом.
Кукурузная крупа, несмотря на содержание некоторых полезных питательных веществ, также имеет высокий гликемический индекс и низкое содержание белка и клетчатки. Ее употребление может способствовать набору веса и проблемам с уровнем сахара в крови.
Вместо этих круп можно использовать следующие альтернативы:
Некоторые могут не согласиться с идеей исключить перечисленные крупы из своего рациона. Однако исследования указывают на их менее полезные свойства по сравнению с альтернативами, поэтому стоит предпочесть более полезные варианты.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.