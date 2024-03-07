Что можно предположить о здоровье человека, который выходит на работу с отечным лицом, - рассказываем

Косметолог и кандидат медицинских наук Алиса Шарова отмечает, что утренний отёк лица это не только проблема внешности, но и сигнал возможных серьёзных заболеваний.
Она предупреждает, что если ранее такой отёк не наблюдался, стоит обратиться к урологу для проверки состояния почек. Это связано с тем, что в ночное время человек меньше посещает туалет, что приводит к задержке жидкости в организме.
Также такие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и кровеносными сосудами, а также возникать из-за избыточного потребления жидкости, особенно в жару.
Шарова отмечает, что отёк обычно проявляется в области глаз и часто связан с нарушениями сна, а также с питанием, включая употребление солёной, жареной, острой пищи, газированных и алкогольных напитков.
Для улучшения состояния лица рекомендуется использовать охлаждённые пластыри или ватные диски, смоченные в холодной воде. Также полезным может быть самомассаж лица для удаления лишней жидкости. Шарова также советует хранить косметику в холодильнике.
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