Что можно предположить о здоровье человека, который выходит на работу с отечным лицом, - рассказываем

Косметолог Шарова: утренний отек лица - симптом серьёзных заболеваний

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметолог и кандидат медицинских наук Алиса Шарова отмечает, что утренний отёк лица это не только проблема внешности, но и сигнал возможных серьёзных заболеваний.

Фото: nuevamujer.com

Она предупреждает, что если ранее такой отёк не наблюдался, стоит обратиться к урологу для проверки состояния почек. Это связано с тем, что в ночное время человек меньше посещает туалет, что приводит к задержке жидкости в организме.

Также такие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и кровеносными сосудами, а также возникать из-за избыточного потребления жидкости, особенно в жару.

Шарова отмечает, что отёк обычно проявляется в области глаз и часто связан с нарушениями сна, а также с питанием, включая употребление солёной, жареной, острой пищи, газированных и алкогольных напитков.

Для улучшения состояния лица рекомендуется использовать охлаждённые пластыри или ватные диски, смоченные в холодной воде. Также полезным может быть самомассаж лица для удаления лишней жидкости. Шарова также советует хранить косметику в холодильнике.