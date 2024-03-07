Обман или реальная польза: почему не все продукты помогают похудеть

Секреты правильного завтрака: какие продукты стимулируют похудение

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы слышим о некоторых продуктах, часто подсознательно связываем их с пользой для здоровья и, следовательно, с потенциальным снижением веса. Однако это часто оказывается лишь маркетинговым трюком производителей. На самом деле, многие продукты не имеют прямого отношения к похудению.

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Например, овсянка часто представляется как обязательный элемент диеты для борьбы с лишним весом. Однако современные исследования показывают, что употребление овсянки на завтрак не стимулирует сжигание жира, а, наоборот, может замедлить этот процесс. Эта каша содержит небольшое количество белка и высокий уровень углеводов, что может вызвать резкие изменения уровня сахара в крови и, как следствие, почувствовать голод, что может привести к перееданию.

Более здоровым выбором для завтрака являются яйца, сыр и овощи. Они не вызывают таких резких колебаний уровня сахара в крови и не стимулируют выработку инсулина, что позволяет чувствовать себя насыщенным на длительное время после приема пищи.