Медицинский прорыв: операции по замене хрусталика глаза в Хабаровске доступны всем

Восстановлен объем операций по замене хрусталика глаза в Хабаровске

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Операции по замене хрусталика глаза на искусственный проводятся в городской больнице имени профессора Войно-Ясенецкого, в Хабаровском крае, их объем восстановлен до полного, сообщает Телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.

Фото: Wikipedia by U.S. Department of Defense Current Photos

В рамках проводимой работы активно выявляют больных катарактой, направляют их на лечение и сокращают время ожидания операции. Максимальный срок от постановки диагноза до проведения операции не должен превышать полугода. Кроме того, пожилые пациенты старше 78 лет проходят процедуру без очереди. Операция по замене хрусталика включена в программу обязательного медицинского страхования.

В больнице пришли к выводу, что требуются дополнительные специалисты. В текущем году два врача пройдут специализированное обучение в федеральных офтальмологических центрах, что позволит увеличить количество пациентов, получающих помощь при катаракте в Хабаровске.

Операция по замене хрусталика проводится быстро, однако она показана не всем. В ходе операции врачи заменяют помутневший хрусталик полимерным имплантом-линзой, сообщает transsibinfo. com.