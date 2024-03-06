Избегайте ошибок: какие продукты не совмещать с рыбой для укрепления пищеварения

Потребление рыбы в сочетании с определенными продуктами может представлять серьезное испытание для желудка. Рассказываем, какие продукты категорически не следует сочетать с рыбой.
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Во-первых, стоит избегать сочетания рыбы с молочными продуктами. Потребление рыбы с молочным или сырным соусом может привести к нарушениям в работе желудка.
Также жирные виды рыбы, такие как скумбрия или лосось, плохо сочетаются с грибами и крупами. Совместное употребление грибов, круп и молочных продуктов с рыбой рекомендуется не ранее, чем через три-четыре часа после приема рыбной пищи. Чтобы рыба приносила максимальную пользу, рекомендуется сочетать ее с овощами, как и любую другую белковую пищу.
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