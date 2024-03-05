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Избегая похудения: почему люди выбирают оправдания вместо действий

Откровенные причины отказа от похудения: страхи и скрытые мотивы

1:35
Здоровье

Из большого числа желающих сбросить вес лишь немногим это удается достичь. Люди, которым не удается потерять вес, начинают искать оправдания для себя и перед окружающими. Они часто прибегают к утверждениям о наличии болезней, хотя большинство из них поддаются коррекции при правильном лечении, согласно специалистам.

Откровенные причины отказа от похудения: страхи и скрытые мотивы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Так почему же люди предпочитают искать оправдания вместо того, чтобы действительно похудеть?

Один из основных мотивов — страх выглядеть слабовольными. Нельзя отрицать, что успешное снижение веса требует значительной силы воли. Если человек не в состоянии сдерживать себя перед едой и не может себя заставить заниматься спортом, значит, ему не хватает этого качества.

Другим мотивом может быть скрытая выгода, которую обнаружить может только опытный психолог. Для некоторых людей истинной причиной избыточного веса является страх перед интимными отношениями: в этом случае лишние килограммы могут служить своеобразной "защитой" от внимания партнеров. Для некоторых же избыточный вес становится поводом для получения внимания от друзей и семьи.

Для некоторых просто не хочется сталкиваться с трудностями. Если человек убежден, что его проблемы со здоровьем являются основной причиной его веса, ему легче прекратить дискуссии на эту тему. В таком случае ему не придется беспокоиться о сложностях, которые могут возникнуть на пути к восстановлению своего тела.

Тем не менее, важно помнить, что такое отношение к собственному здоровью может существенно подорвать организм.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
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