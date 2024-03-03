Почему ковыряние в носу не безобидно: врачи рассказывают о рисках и опасностях

Инфекции через нос: почему врачи предостерегают от этой привычки

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка копаться в носу оказывается не такой безобидной, как может показаться на первый взгляд. Врачи предупреждают, что таким простым действием можно заразиться различными инфекциями, включая опасные.

Фото: Wikipedia by Rondell Melling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра Московского национального образовательного центра Московского государственного университета, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов подчеркивает, что это простое правило гигиены должно быть внушено с детства. Передача инфекций через грязные руки является основным источником респираторных заболеваний, включая грипп.

По мнению врача, не стоит даже дотрагиваться до лица грязными руками, а тем более заниматься ковырянием в носу, что может усугубить передачу инфекции. Через загрязненные руки также легко передаются вирус герпеса и некоторые кишечные инфекции.

Кроме того, в некоторых случаях такой способ заражения может привести к заболеваниям, которые поражают головной мозг, хотя это не является основным способом передачи.