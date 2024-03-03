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Избегайте этих сочетаний с гречневой кашей: рассмотрим вредные дуэты для вашего здоровья

Гречка и несовместимость: опасные сочетания для вашего пищеварения

1:11
Здоровье

Польза гречневой каши не вызывает сомнений, однако в определенных случаях она может быть неполезной или даже вредной для организма.

Гречка и несовместимость: опасные сочетания для вашего пищеварения
Фото: commons.wikimedia. org by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это может произойти даже без особых усилий. Достаточно просто приготовить кашу и подать ее не с теми продуктами.

Давайте рассмотрим, когда полезная гречневая каша может стать бесполезной или даже вредной.

Все полезные минералы и витамины могут остаться недоступными для организма, если употреблять гречку вопреки рекомендациям диетологов. С чем следует избегать сочетания с гречкой?

Во-первых, эксперты утверждают, что гречневая крупа несовместима с молоком.

Во-вторых, куриные яйца.

Совместное употребление обоих продуктов может создать большую нагрузку на желудок и кишечник, что может привести к диарее, вздутию живота, тошноте или изжоге.

В-третьих, черемша. Хотя это довольно витаминное растение, в сочетании с гречкой оно может вызвать проблемы с пищеварением.

В-четвертых, чай. Кофеин и другие антиоксидантные соединения в чае могут помешать усвоению железа, поэтому запивать кашу черным или зеленым чаем не рекомендуется.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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