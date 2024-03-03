Избегайте этих сочетаний с гречневой кашей: рассмотрим вредные дуэты для вашего здоровья

Польза гречневой каши не вызывает сомнений, однако в определенных случаях она может быть неполезной или даже вредной для организма.
Это может произойти даже без особых усилий. Достаточно просто приготовить кашу и подать ее не с теми продуктами.
Давайте рассмотрим, когда полезная гречневая каша может стать бесполезной или даже вредной.
Все полезные минералы и витамины могут остаться недоступными для организма, если употреблять гречку вопреки рекомендациям диетологов. С чем следует избегать сочетания с гречкой?
Во-первых, эксперты утверждают, что гречневая крупа несовместима с молоком.
Во-вторых, куриные яйца.
Совместное употребление обоих продуктов может создать большую нагрузку на желудок и кишечник, что может привести к диарее, вздутию живота, тошноте или изжоге.
В-третьих, черемша. Хотя это довольно витаминное растение, в сочетании с гречкой оно может вызвать проблемы с пищеварением.
В-четвертых, чай. Кофеин и другие антиоксидантные соединения в чае могут помешать усвоению железа, поэтому запивать кашу черным или зеленым чаем не рекомендуется.
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