Терапевт Ладыгина рассказала, о чём во время диеты забывают почти все худеющие люди

Терапевт Ладыгина объяснила, почему многие люди не могут похудеть даже во время диеты

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Екатерина Ладыгина рассказала, что многие люди, которые садятся на диету, считают, что лишние килограммы уйдут сами собой, однако на самом деле это далеко не так.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ладыгина объяснила, что важная составляющая похудения — это регулярные тренировки. Даже во время самой строгой диеты, во время которой человек питается только самыми полезными и низкокалорийными продуктами, без физических упражнений результата не будет. Это не означает, что нужно изнурять себя тренировками. Нужно прислушиваться к себе и заниматься спортом в соответствии со своими силами.

"Следует помнить, что наш вес может оставаться прежним во время похудения. Когда человек занимается спортом и соблюдает правильное питание, жировая масса может заменяться мышечной", — пояснила Ладыгина.

Она добавила, что мышечная масса помогает поддерживать опорно-двигательный аппарат, защищает от боли в спине и приводит в баланс гормональную систему.