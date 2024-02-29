Чем дольше не куришь-тем больше живёшь

Отказ от курения продлевает жизнь на многие годы. К такому выводу пришли учёные из Канады и Норвегии. Они установили, что за 10 лет без курения человек приближается к показателю продолжительности жизни человека, который никогда не курил. Те, кто сможет прожить без курения в течение 5 лет и будет в дальнейшем делать многолетние перерывы при курении, то сможет прожить 3 дополнительных года.
Курильщики от 40 до 80 лет умирали почти на 13 лет раньше, чем те, кто никогда не курил. Таким образом, разница в продолжительности жизни курящих и не курящих является очень существенной.
Курящие люди уже к 50 годам получают заболевания сердечно-сосудистой системы, лёгочной системы, таким образом, снижается не только продолжительность жизни, но и её качество.
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