Чем дольше не куришь-тем больше живёшь

Учёные подсчитали, сколько лет прибавляется при отказе от курения

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от курения продлевает жизнь на многие годы. К такому выводу пришли учёные из Канады и Норвегии. Они установили, что за 10 лет без курения человек приближается к показателю продолжительности жизни человека, который никогда не курил. Те, кто сможет прожить без курения в течение 5 лет и будет в дальнейшем делать многолетние перерывы при курении, то сможет прожить 3 дополнительных года.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Курильщики от 40 до 80 лет умирали почти на 13 лет раньше, чем те, кто никогда не курил. Таким образом, разница в продолжительности жизни курящих и не курящих является очень существенной.

Курящие люди уже к 50 годам получают заболевания сердечно-сосудистой системы, лёгочной системы, таким образом, снижается не только продолжительность жизни, но и её качество.