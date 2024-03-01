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Запах ацетона изо рта: возможные признаки диабета и их связь с оральным здоровьем

Стоматолог Антонов рассказал, как зубные врачи могут выявить тяжелое заболевание поджелудочной железы

1:18
Здоровье

Запах ацетона из рта, чувство сухости в полости рта или увеличение вероятности кариеса могут быть свидетельством наличия диабета, сказал врач-стоматолог Илья Антонов.

Стоматолог Антонов рассказал, как зубные врачи могут выявить тяжелое заболевание поджелудочной железы
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Неприятный запах ацетона изо рта может указывать на нарушение работы поджелудочной железы и развитие диабета. Это связано с тем, что токсины выводятся из тканей через кровоток, включая выведение через легкие. Изменение восприятия вкуса может быть связано с избыточным выделением токсинов через дыхательный процесс.

Кроме того, у людей с диабетом есть риск получить ложноположительный результат на алкоголь при проверке на ДПС, поэтому рекомендуется иметь при себе медицинское свидетельство о наличии диабета.

Диабет также может привести к ускоренному разрушению зубов и развитию кариеса из-за потери кальция и фосфора. Сухость во рту может быть вызвана нарушением работы околоушных слюнных желез.

Изменения в красной окраске краев губ, сухие губы с трещинами также могут свидетельствовать о наличии диабета. Важно отслеживать изменения в цвете языка и всей слизистой оболочки полости рта. При диабете слизистая оболочка может стать покрасневшей, отечной или синюшной. Истончение слизистой десны может привести к кровоточивости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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