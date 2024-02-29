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"Сам комплекс — очень хорошо". Врач-терапевт рассказала Pravda.ru, чем полезен и кому противопоказан норматив ГТО

Pravda.ru: Профессор Заславская рассказала, полезен ли комплекс ГТО и есть ли у него противопоказания

2:09
Здоровье

Сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести налоговый вычет за сдачу норм ГТО ("Готов к труду и обороне"). Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская рассказала Pravda.ru, есть ли противопоказания к этому комплексу упражнений.

Pravda.ru: Профессор Заславская рассказала, полезен ли комплекс ГТО и есть ли у него противопоказания
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Эксперт отметила, что ничего плохого в ГТО нет, и напомнила, что про него часто говорил доктор Мясников в своей программе. ГТО — это оздоравливающая мера, которую непонятно зачем убрали, и, возможно, ее стоит возобновить, считает врач. Раньше этот комплекс упражнений применяли для мобилизации физических и эмоциональных возможностей человека к работе. В него входят упражнения на растяжку, правильность дыхания, силу мышц и много других пунктов.

"Когда человек не высыпается, у него часто бывает и плохое настроение, и нежелание вообще что-то делать и вообще апатия после пробуждения. А комплекс ГТО готовит к деятельности, привычной для него, — к работе и так далее. Поэтому, мне кажется, возобновление такого комплекса можно назвать добрым делом", - сказала профессор.

Нужно ли что-то добавить или убрать из норматива, должны решать специалисты по ЛФК и спортивной медицине, подчеркнула Заславская.

"А сам комплекс — очень хорошо", — сказала терапевт.

Тем не менее у ГТО есть очень суровые ограничения, предупредила эксперт. Если у человека есть признаки сердечной или легочной недостаточности, то нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом — он скажет, какие упражнения можно и нельзя делать либо делать лежа.

"Либо, может быть, какие-то части, фрагменты этих упражнений можно делать не в стоячем положении, а лежа в постели. Больной, перенесший инфаркт не так давно, допустим, переживший коронарную атаку, переболевший, ослабевший. Он не может стоя это все выполнить. Но какие-то элементы в лежачем положении он может делать. Это тоже оздоравливающий момент. А запрет — это когда надо на тот свет идти", — пояснила профессор.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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