Оториноларинголог Борисовский рассказал, чем опасен храп, и перечислил эффективные методы борьбы с ним

Оториноларинголог Станислав Борисовский рассказал, что храп не так безобиден, как может показаться. Храпящий человек не просто мешает спать тем, кто находится в той же комнате, но и рискует серьёзно заболеть.
Во время храпа у людей случается апноэ — остановка дыхания на 10 и более секунд. Из-за этого увеличивается вероятность развития диабета, инфекционных заболеваний и рака.
Чтобы перестать храпеть, врач рекомендует укреплять мышцы гортани с помощью специально разработанной гимнастики и заменить подушку на более высокую и жёсткую. Также может хорошо помочь ношение специальных аппаратов, предусмотренных СИПАП-терапией. Их следует носить в ночное время суток. При сильно запущенном случае можно обратиться к врачу, чтобы он провёл операцию для уплотнения тканей мягкого нёба.
Борисовский напомнил, что нужно следить за положением, в котором человек спит. В случае храпа следует приучить себя не спать на спине.
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