Веганский сыр содержит больше соли, чем картофельные чипсы

Эксперты обнаружили, что веганский сыр содержит слишком большое количество соли

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи Лондонского университета королевы Марии изучили различные сорта веганских сыров и обнаружили, что в них содержится слишком большое количество соли.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В последние годы веганство стало популярным среди приверженцев здорового образа жизни, а также среди противников насилия по отношению к животным. Многие производители веганских продуктов рекламируют свой товар как полезную альтернативу привычной пищи, однако это не всегда соответствует действительности.

В основе веганских сыров лежит растительный белок, который получают из сои, гороха и пшеницы. На 100 граммов такого сыра приходится 2,5 грамма соли — половина суточной нормы соли для взрослого человека. Оказалось, что количество соли в 30-граммовой порции сыра гораздо больше, чем количество соли в пачке картофельных чипсов.

Избыточное употребление соли приводит к инсультам и сердечным приступам. Учёные пришли к выводу, что обычный сыр, изготавливаемый из коровьего молока, в разы полезнее его растительного аналога.