Эта вредная рыба есть в каждом супермаркете: эндокринолог предостерегает об опасности

Эндокринолог Лебедева назвала самую вредную рыбу

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыба является ключевым компонентом здорового рациона, так как содержит важные жирные кислоты омега-3, а также другие необходимые для поддержания здоровья витамины и микроэлементы.

Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это обстоятельство подтверждают специалисты, которые рекомендуют включать данный продукт в свой ежедневный рацион. Однако, как пояснила эндокринолог Диляра Лебедева, не вся рыба одинаково полезна.

Эксперт отметила, что важно исключить из рациона рыбу-падальщика, такую как пангасиус, сом и тилапия, которые обитают в загрязненных водоемах и могут питаться падалью и человеческими отходами.

Также следует воздержаться от потребления крупных морских хищников, включая акул, рыбу-меч и тунец, из-за их содержания вредных тяжелых металлов, что может привести к отравлению. Речная рыба, такая как карп, лещ, вобла или карась, также не всегда безопасна для употребления из-за возможного содержания опасных печеночных паразитов.

Лебедева отметила, что в пользу здоровья стоит употреблять такие виды рыбы, как сельдь, кета, горбуша, треска, скумбрия и минтай.