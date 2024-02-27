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Правда о солярии и витамине Д: доцент кафедры эндокринологии рассказала, как восполнить дефицит этого элемента

Эндокринолог Крюкова пояснила, что витамин Д нужно принимать без перерыва круглый год

2:00
Здоровье

Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова рассказала Pravda. Ru откуда нам брать витамин Д и поможет ли его восполнить солярий.

Эндокринолог Крюкова пояснила, что витамин Д нужно принимать без перерыва круглый год
Фото: yavtope.ru

Первый шаг в обеспечении себя витамином Д — сдать анализы на наличие этого незаменимого витамина в крови, напоминает врач. Если такой возможности нет — ничего страшного. Специалист поясняет почему:

"Чтобы его восполнить, надо быть уверенным, что это необходимо. Потому что он может быть нормальным у человека, а может быть недостаточным. Для этого его нужно определить в крови. Хотя по большому счету всему населению его исследовать не всегда нужно. Это нужно делать при определенных заболеваниях и состояниях. Практически все, начиная с очень юного возраста, должны принимать добавки витамина Д в виде лекарственных препаратов постоянно. С пищей это практически невозможно восполнить в нужном объеме".

В тёплое время года витамин необязательно принимать тем, кто ежедневно "дружит" с солнцем и получает необходимую порцию "Д".

"Если человек действительно с мая по сентябрь контактирует с солнцем и он достаточно молод, потому что более пожилая кожа плохо вырабатывает витамин Д, тогда можно в летний период не принимать", — советует эксперт.

Солярий, утверждает специалист, не очень хорошая альтернатива природному источнику витамина Д и аптечным препаратам с содержанием данного органического соединения.

"Солярий, это, конечно, контакт с ультрафиолетом. Но здесь больше риска, чем пользы, наверное, все-таки возникает для кожи. И если мы говорим о загаре с использованием солнцезащитных средств, которыми мы пользуемся, если едем на море, они полностью блокируют синтез витамина Д", — предупреждает Ирина Крюкова.

Ещё один нюанс, о котором советует не забывать врач, приём витамина Д при различных болезнях. В таких случаях, говорит доктор, помочь подобрать необходимую дозу препарата может только специалист.

В каких продуктах больше всего ВИТАМИНА D?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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