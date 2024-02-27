Правда о солярии и витамине Д: доцент кафедры эндокринологии рассказала, как восполнить дефицит этого элемента

Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова рассказала Pravda. Ru откуда нам брать витамин Д и поможет ли его восполнить солярий.
Первый шаг в обеспечении себя витамином Д — сдать анализы на наличие этого незаменимого витамина в крови, напоминает врач. Если такой возможности нет — ничего страшного. Специалист поясняет почему:
"Чтобы его восполнить, надо быть уверенным, что это необходимо. Потому что он может быть нормальным у человека, а может быть недостаточным. Для этого его нужно определить в крови. Хотя по большому счету всему населению его исследовать не всегда нужно. Это нужно делать при определенных заболеваниях и состояниях. Практически все, начиная с очень юного возраста, должны принимать добавки витамина Д в виде лекарственных препаратов постоянно. С пищей это практически невозможно восполнить в нужном объеме".
В тёплое время года витамин необязательно принимать тем, кто ежедневно "дружит" с солнцем и получает необходимую порцию "Д".
"Если человек действительно с мая по сентябрь контактирует с солнцем и он достаточно молод, потому что более пожилая кожа плохо вырабатывает витамин Д, тогда можно в летний период не принимать", — советует эксперт.
Солярий, утверждает специалист, не очень хорошая альтернатива природному источнику витамина Д и аптечным препаратам с содержанием данного органического соединения.
"Солярий, это, конечно, контакт с ультрафиолетом. Но здесь больше риска, чем пользы, наверное, все-таки возникает для кожи. И если мы говорим о загаре с использованием солнцезащитных средств, которыми мы пользуемся, если едем на море, они полностью блокируют синтез витамина Д", — предупреждает Ирина Крюкова.
Ещё один нюанс, о котором советует не забывать врач, приём витамина Д при различных болезнях. В таких случаях, говорит доктор, помочь подобрать необходимую дозу препарата может только специалист.
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