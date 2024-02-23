Врач предупредила об опасности использования ватных палочек для чистки ушей

Врач Вероника Матутите рассказала, что производить чистку ушей при помощи ватных палочек может быть опасно, пишет издание Sun Health.
По словам врача, в основном удалять ушную серу не рекомендуется, так как уши способны самоочищаться. Для гигиены достаточно убирать излишнее количество серы с ушной раковины. Внутрь уха лучше ничего не засовывать.
Если же накопление серы станет избыточным, то даже в таком случае не нужно очищать ее механическом способом.
«Ватные палочки — это последнее, что вам следует использовать, когда вы обнаружите скопление ушной серы, так как это может повредить ваш слуховой проход и в долгосрочной перспективе привести к потере слуха», — объяснила доктор.
Поэтому, если вас беспокоит такая ситуация, то лучше обратиться для осуществления гигиены к врачу-отоларингологу.
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