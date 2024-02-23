Врач предупредила об опасности использования ватных палочек для чистки ушей

Врач Матутите ответила, что будет, если чистить уши ватными палочками

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Вероника Матутите рассказала, что производить чистку ушей при помощи ватных палочек может быть опасно, пишет издание Sun Health.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

По словам врача, в основном удалять ушную серу не рекомендуется, так как уши способны самоочищаться. Для гигиены достаточно убирать излишнее количество серы с ушной раковины. Внутрь уха лучше ничего не засовывать.

Если же накопление серы станет избыточным, то даже в таком случае не нужно очищать ее механическом способом.

«Ватные палочки — это последнее, что вам следует использовать, когда вы обнаружите скопление ушной серы, так как это может повредить ваш слуховой проход и в долгосрочной перспективе привести к потере слуха», — объяснила доктор.

Поэтому, если вас беспокоит такая ситуация, то лучше обратиться для осуществления гигиены к врачу-отоларингологу.