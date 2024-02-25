Психиатр Шуров объяснил, как распознать клиническую депрессию и куда идти за помощью

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Различие между депрессией и обычным эмоциональным расстройством заключается в том, что депрессия характеризуется длительным ухудшением настроения, ангедонией, настойчивыми негативными мыслями, а также уменьшением физической и умственной активности, которые могут длиться почти непрерывно в течение как минимум двух недель. Об этом рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров в интервью Общественной Службе Новостей. Он также подчеркнул важность обращения за помощью в случае депрессии.

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Врач отметил, что плохое настроение и негативные эмоции могут возникать у любого человека, однако здоровые люди обычно не застревают в них на длительное время.

"Депрессия — это психиатрическое заболевание. По диагностическим критериям: на протяжении не менее двух недель большую часть времени наблюдается пониженное настроение, ангедония, т. е. потеря удовольствия от обычных занятий, сниженная физическая и умственная активность. Все восприятие окружающего становится негативным. К этому добавляются очень тяжелые мысли, такие как негативное обобщение: "Я ничтожество, в жизни нет и не будет ничего хорошего, меня никто не любит и не полюбит'. Человек 'зацикливается" на этом состоянии", — пояснил специалист.

Шуров подчеркнул, что обращаться за помощью при депрессии необходимо к врачу-психиатру. Пациент может начать с консультации у клинического психолога, который проведет первичную диагностику и тестирование на депрессию, а затем направит к психиатру, чтобы подобрать соответствующее лечение. В поисках помощи можно обратиться как в государственные медицинские учреждения, так и к частным специалистам — информация о контактах и адресах доступна в сети.

"Если депрессия тяжелая, с мыслями о суициде, то лечение должно проводиться в стационарных условиях, поскольку необходимо помнить, что 10% пациентов с депрессией заканчивают жизнь суицидом. Когда мы начинаем лечение медикаментозными препаратами, у пациентов часто появляется энергия, но негативные мысли остаются, и они могут попытаться совершить суицид. Поэтому вся ответственность лежит на квалификации врача", — подчеркнул доктор Шуров. — "Я хочу обратиться к пациентам. Если две недели или месяц проходят, а состояние не улучшается, это означает, что депрессия стала хронической. Обратитесь к специалисту или определите для себя, сколько времени вы еще готовы терпеть".