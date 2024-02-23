Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важный сигнал: почему собаки облизывают ноги своего хозяина
Творожный пудинг с цукатами: сладкий завтрак или изысканный десерт на ужин для любимых мужчин
Армения пока не уведомила ОДКБ о намерении выйти из организации
Nvidia запустила бета-версию нового приложения Nvidia App
Александр Сарнавский в турнире Fight Nights 123 сойдётся с действующим чемпионом Магомедом Сулумовым
В Москве состоялось открытие фестиваля документального кино
Любимые средства для макияжа до 500 рублей
РАН: на Солнце зафиксировали крупнейшую за семь лет вспышку
Разгибание трицепса лежа над головой
Почему тыква – ваш новый здоровый стандарт: факты и преимущества

Гастроэнтеролог Чижикова назвала основное полезное свойство тыквы

1:53
Здоровье

Высокое содержание антиоксидантов в тыкве снижает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов, как утверждает врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. Она также указывает на другие полезные свойства этого продукта, такие как борьба с воспалительными процессами, укрепление иммунитета и улучшение зрения.

Гастроэнтеролог Чижикова назвала основное полезное свойство тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Состав тыквы состоит на 90% из воды и на 10% из витаминов, включая витамины А, С, группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9), К, РР, а также редкий витамин Т, который способствует окислению свободных жирных кислот и уменьшает жировую массу, отмечает врач.

Кроме того, тыква содержит полезные для организма минералы, такие как кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера, а также такие металлы, как железо, цинк, йод, медь, марганец, фтор, кобальт. В 100 граммах свежей тыквы содержится около 22 калорий, 1 грамм белка, 0,1 грамма жира, 4,4 грамма углеводов, 2 грамма пищевых волокон, 0,1 грамма органических кислот, 91,8 грамма воды и 4,2 грамма моно- и дисахаридов.

Регулярное употребление тыквы способствует снижению уровня холестерина в крови и помогает нормализовать работу печени, кишечника и мочевыделительной системы, добавляет специалист. Благодаря составу продукта его можно включать в диетическое меню любого человека.

Однако следует ограничивать употребление тыквы в случае обострения заболеваний ЖКТ, а также при сахарном диабете, мочекаменной и желчнокаменной болезнях. Если нет медицинских противопоказаний, то можно употреблять от 200 до 300 граммов тыквы в день.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Дмитрий Медведев заявил, что жена Навального* ждала его смерти
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Отец предателя Кузьминова предположил, что сына "убрал" Киев
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Последние материалы
Джо Байден провёл аудиенцию с вдовой и дочерью Навального*
Эксперт по ЖКХ объяснил, как избавиться от мусоропровода
Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр
Три модные стрижки, которые красиво отрастают
Польского политика возмутили украинцы, везущие сгоревшую сельхозтехнику к границе
Актёр фильма "Дюна" Оскар Айзек стал лицом модного бренда
Ростбиф с горчичным соусом: нотки мяты и лимонного сока изумительно сочетаются с мясом
Биологи выяснили причину распространения заразного рака моллюсков
Россиянам рассказали, как правильно пройти диспансеризацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников