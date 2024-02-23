Почему тыква – ваш новый здоровый стандарт: факты и преимущества

Гастроэнтеролог Чижикова назвала основное полезное свойство тыквы

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое содержание антиоксидантов в тыкве снижает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов, как утверждает врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. Она также указывает на другие полезные свойства этого продукта, такие как борьба с воспалительными процессами, укрепление иммунитета и улучшение зрения.

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Состав тыквы состоит на 90% из воды и на 10% из витаминов, включая витамины А, С, группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9), К, РР, а также редкий витамин Т, который способствует окислению свободных жирных кислот и уменьшает жировую массу, отмечает врач.

Кроме того, тыква содержит полезные для организма минералы, такие как кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор и сера, а также такие металлы, как железо, цинк, йод, медь, марганец, фтор, кобальт. В 100 граммах свежей тыквы содержится около 22 калорий, 1 грамм белка, 0,1 грамма жира, 4,4 грамма углеводов, 2 грамма пищевых волокон, 0,1 грамма органических кислот, 91,8 грамма воды и 4,2 грамма моно- и дисахаридов.

Регулярное употребление тыквы способствует снижению уровня холестерина в крови и помогает нормализовать работу печени, кишечника и мочевыделительной системы, добавляет специалист. Благодаря составу продукта его можно включать в диетическое меню любого человека.

Однако следует ограничивать употребление тыквы в случае обострения заболеваний ЖКТ, а также при сахарном диабете, мочекаменной и желчнокаменной болезнях. Если нет медицинских противопоказаний, то можно употреблять от 200 до 300 граммов тыквы в день.