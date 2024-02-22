Защитите свой мозг: секреты предотвращения деменции и укрепления иммунитета

Врач Шуппо назвал хроническое воспаление причиной деменции

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Способы жизни, укрепляющие иммунитет, активизирующие социальную жизнь и основанные на здоровом питании, могут играть ключевую роль в предотвращении преждевременного развития деменции, сообщает Ольга Шуппо ведущий научный сотрудник Grand Clinic.

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Одним из факторов, способных повысить риск деменции, является хроническое воспаление в организме. Воспалительные процессы, скрытые внутри органов, могут незаметно воздействовать на организм.

Последствия воспаления могут привести к атаке органов и систем, включая сосуды головного мозга, что приводит к недостатку кислорода и нарушению функций мозга.

Определение и лечение воспалительных процессов имеет важное значение, поскольку они могут ослабить иммунитет и стать причиной хронических заболеваний сердца, дыхательной системы и ЖКТ.

Недостаточная реабилитация после перенесенного COVID-19 также может способствовать нарушению функций мозга и ускорить развитие деменции. Коронавирус может повредить сосуды головного мозга, что приводит к нарушению кровообращения и питанию мозга.

Избыточное потребление простых углеводов может подорвать иммунитет, поскольку они способствуют выделению оксидов кислорода в организме. Переизбыток сладостей, выпечки и фастфуда может вызвать хроническое воспаление.

Для снижения риска деменции рекомендуется ограничить потребление простых углеводов и предпочесть цельные продукты или продукты с минимальной обработкой, а также заменить сладости на сухофрукты или натуральные несладкие фрукты.