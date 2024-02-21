Секреты здорового питания: несколько этих необходимых продуктов в вашем рационе

Ученый Баньковская назвала ТОП-3 продуктов с витамином А, чтобы не болеть

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Химик Екатерина Баньковская представила перечень продуктов, которые следует включить в рацион, чтобы избежать недостатка витаминов.

Фото: commons.wikimedia.org by Superanton is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Часто люди путают авитаминоз и гиповитаминоз, поясняет специалист. Авитаминоз представляет собой серьезное заболевание, характеризующееся полным отсутствием определенного витамина.

Эксперт отмечает, что витамины необходимо регулярно получать с пищей, поскольку они практически не синтезируются организмом человека. Поэтому важно избегать голодания и строгих диет.

Витамин А содержится в таких продуктах, как яичный желток, сливочное масло и печень. Витамин В1 присутствует в дрожжах, зародышах пшеницы, отрубях, облепихе, муке грубого помола, печени, курином мясе, цельнозерновом рисе и бобовых.

Витамин В2 можно получить из творога, молока, сыра, зародышей пшеницы, рыбы, куриных яиц, дрожжей, гречки и овсянки. Витамин В6 содержится в грецких орехах, картофеле, фундуке, моркови, рыбе, помидорах, мясе и молочных продуктах.

Витамин С присутствует в сладком перце, шиповнике, укропе, петрушке, различных сортах капусты, цитрусовых, яблоках и ананасах.

Витамин D можно получить из печени трески, жирных видов рыбы, икры, грибов, рыбьего жира, коровьего и соевого молока.