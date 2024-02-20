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От покраснения до кровотечений: симптомы рака глаза

Онколог Иванов назвал самые распространенные симптомы рака глаз

1:20
Здоровье

Онколог и онкохирург Антон Иванов описал признаки рака глаза, включая покраснение глаз, инфекционно-воспалительные проявления, расширение зрачка, образование кровяных сгустков в передней части глаза, отслоение сетчатки, быструю утомляемость и усталость глаз, а также постепенное ухудшение зрения.

Онколог Иванов назвал самые распространенные симптомы рака глаз
Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

"Симптомы рака глаза могут различаться в зависимости от его типа. Например, при поражении радужки характерными признаками могут быть изменение её цвета, появление пятен и узелков на поверхности.

Если опухоль развивается в области века, возникает узелок, способный кровоточить. Для меланомы век характерны двоение в глазах и тёмные пятна на радужке", — подчеркнул специалист.

В большинстве случаев рак глаза проявляется без симптомов на ранних стадиях, что затрудняет его выявление. Этому заболеванию способствуют неблагоприятная экологическая обстановка, радиоактивные выбросы, генетическая предрасположенность, ультрафиолетовое излучение, инфекция ВИЧ, канцерогены в пище и некачественная косметика. Генетические мутации также могут способствовать развитию рака глаза.

При подозрении на данное заболевание необходимо немедленно обратиться к офтальмологу, поскольку это может привести к необратимой потере зрения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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