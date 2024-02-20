От покраснения до кровотечений: симптомы рака глаза

Онколог Иванов назвал самые распространенные симптомы рака глаз

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог и онкохирург Антон Иванов описал признаки рака глаза, включая покраснение глаз, инфекционно-воспалительные проявления, расширение зрачка, образование кровяных сгустков в передней части глаза, отслоение сетчатки, быструю утомляемость и усталость глаз, а также постепенное ухудшение зрения.

Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

"Симптомы рака глаза могут различаться в зависимости от его типа. Например, при поражении радужки характерными признаками могут быть изменение её цвета, появление пятен и узелков на поверхности. Если опухоль развивается в области века, возникает узелок, способный кровоточить. Для меланомы век характерны двоение в глазах и тёмные пятна на радужке", — подчеркнул специалист.

В большинстве случаев рак глаза проявляется без симптомов на ранних стадиях, что затрудняет его выявление. Этому заболеванию способствуют неблагоприятная экологическая обстановка, радиоактивные выбросы, генетическая предрасположенность, ультрафиолетовое излучение, инфекция ВИЧ, канцерогены в пище и некачественная косметика. Генетические мутации также могут способствовать развитию рака глаза.

При подозрении на данное заболевание необходимо немедленно обратиться к офтальмологу, поскольку это может привести к необратимой потере зрения.