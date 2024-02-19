Эксперт рассказала, для чего нужны протеиновые сладости и смогут ли они помочь в борьбе с лишним весом

Диетолог Попова рассказала, чем полезны протеиновые батончики

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Юлия Попова в комменатрии для Pravda.Ru рассказала о пользе протеиновых батончиков.

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Эксперт рассказала, что протеиновые сладости не помогают снизить вес и нельзя сказать, что они полезнее обычных конфет. При цели снижения веса стоит не от сахара отказываться, а просто снижать количество потребляемых калорий. Но если человеку нравится какой-то привкус протеинового батончика и он входит у него в калорийность, он будет спокойно со вкусом снижать вес, отметила врач.

Диетолог не рекомендует заменять обычный сахар такими "полезными” батончиками, нужно просто изменить свой рацион питания, а протеиновый шоколад или печенье может быть источником полноценного перекуса и источником дополнительного белка.

Нутрициолог рассказала, что сейчас в магазинах огромное количество таких продуктов от разных производителей, например, есть протеиновые батончики, а есть протеиново-углеводные. Данный продукт выбирают исходя от целей, которые необходимы человеку — отметила она. Эксперт поделилась, что есть такие сладости, в котором есть и белок, и жир, — это все, что связано с кокосом и с протеиновой сывороткой, здесь будет много белка, но при этом будет тоже много жира.

"И при разных видах спорта и при разном уровне состава тела и цели человека под свой вкус и кошелек человек выбирает какой-то протеиновый батончик. То есть нет такого, что только вот этот какой-то необходимо покупать. Нужно смотреть по калорийности, по белкам, жирам, углеводам, по цели человека, по стоимости и вкусу”, — рассказала Юлия Попова.