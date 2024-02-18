Один из наиболее часто встречающихся видов злокачественных опухолей в эндокринной системе — рак щитовидной железы, как отмечают специалисты из ФНКЦ ФМБА России в информации, распространяемой через Telegram-канал этой организации.
Согласно высказываниям экспертов, на начальных стадиях этого заболевания оно протекает бессимптомно, и его присутствие обнаруживается лишь при проведении ультразвукового исследования щитовидной железы, когда обнаруживается "узел".
По мере развития онкологии и роста опухоли начинают проявляться новые признаки. Например, человек может испытывать регулярные давящие ощущения в области шеи, затруднения при глотании, ощущение дискомфорта при дыхании, одышку, чувство сдавления в горле и боль в шейном отделе.
Специалисты отмечают, что для облегчения симптомов и в общем лечения необходимо избегать воздействия радиации, токсических веществ и других вредных привычек, таких как курение. Кроме того, если у человека уже есть диагностированные проблемы с выработкой гормонов щитовидной железы, это может привести к нарушениям сердечного ритма.
Возможно усиление таких состояний, как гипертония, гипотония, депрессия, нервные расстройства, изменения веса, сухость кожи, ломкость ногтей и отечность лица. При обнаружении одного или нескольких указанных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.