Как не застать себя врасплох? На эти первые симптомы тяжелейшего рака стоит обратить внимание

Врачи назвали симптомы рака щитовидной железы

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из наиболее часто встречающихся видов злокачественных опухолей в эндокринной системе — рак щитовидной железы, как отмечают специалисты из ФНКЦ ФМБА России в информации, распространяемой через Telegram-канал этой организации.

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Согласно высказываниям экспертов, на начальных стадиях этого заболевания оно протекает бессимптомно, и его присутствие обнаруживается лишь при проведении ультразвукового исследования щитовидной железы, когда обнаруживается "узел".

По мере развития онкологии и роста опухоли начинают проявляться новые признаки. Например, человек может испытывать регулярные давящие ощущения в области шеи, затруднения при глотании, ощущение дискомфорта при дыхании, одышку, чувство сдавления в горле и боль в шейном отделе.

Специалисты отмечают, что для облегчения симптомов и в общем лечения необходимо избегать воздействия радиации, токсических веществ и других вредных привычек, таких как курение. Кроме того, если у человека уже есть диагностированные проблемы с выработкой гормонов щитовидной железы, это может привести к нарушениям сердечного ритма.

Возможно усиление таких состояний, как гипертония, гипотония, депрессия, нервные расстройства, изменения веса, сухость кожи, ломкость ногтей и отечность лица. При обнаружении одного или нескольких указанных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.