Опасность алюминия и пластика: советы эксперта по здоровому образу жизни

Врач Чудаков заявил, что алюминий в фольге и зубной пасте может быть опасен для здоровья

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель направления "Превентивная медицина" в рамках НТИ HealthNet (Хелснет) доктор медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков подчеркнул, что алюминий, содержащийся в фольге и определенных зубных пастах, может негативно воздействовать на организм, накапливаясь в нем.

Фото: openverse "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Он также отметил, что аналогичное воздействие можно ожидать и от пластиковых контейнеров, поэтому лучше использовать их редко.

"Влияние окружающей среды на здоровье человека включает как факторы экологии, так и бытовые предметы. Соли тяжелых металлов, алюминий и пластик могут проникать в организм, оказывая токсическое воздействие. Хотя эффект от этих веществ проявляется не мгновенно, а постепенно накапливается в течение продолжительного времени. В конечном итоге это может повысить риск развития болезни Альцгеймера и негативно сказаться на работе репродуктивной, эндокринной и нервной систем, а также на функционировании сосудов", — подчеркнул эксперт.

Чудаков также отметил, что пластик можно разделить на безопасный и содержащий бисфенол. Последний является неприемлемым для контакта с человеком, так как может выделять молекулы в окружающую среду и проникать в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, кожу или через пищу, соприкасающуюся с такой поверхностью. Поэтому при выборе пластиковых контейнеров для домашнего использования следует обращать внимание на отсутствие бисфенола.

"Связь между алюминием и увеличением риска развития болезни Альцгеймера доказана. Хотя это не единственная причина заболевания, он может усиливать другие факторы, способствующие его возникновению. Соли алюминия содержатся в зубных пастах и дезодорантах, но в косметических средствах обычно используется безопасная доза, хотя злоупотребление такими продуктами не рекомендуется", — добавил эксперт.

Что касается алюминиевой фольги, то ее использование тоже лучше ограничить: не следует использовать при приготовлении пищи в духовке и не упаковывать продукты в фольгу для хранения.