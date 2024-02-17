Тренер раскрыла главный принцип стройности

Тренер Грушина: главный секрет стройности — влюбиться в процесс

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер-нутрициолог Юлия Грушина поделилась секретами хорошей формы, передаёт издание "Спортмастер Медиа". Она заявила, что главный принцип успеха похудения — влюбиться в процесс, сохраняя позитивное мышление и постоянную мотивацию.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Приблизительно на 80% фигура создаётся на кухне. Важно не только то, сколько мы едим, но и что именно попадает к нам в организм", — добавила эксперт.

Тренер рассказала о правиле "80/20", где 80% рациона составят полезные цельные блюда и только 20% остаются для любимых "вредностей". Она призвала сочетать кардио- и силовые нагрузки, подчеркнув важность постепенности и регулярности. Специалист отметила, что успех приходит тогда, когда человек получает удовольствие от самого процесса.

Кроме того, много важных процессов происходит в организме во время сна. Поэтому важно грамотно организовать своё спальное место. За два часа до сна эксперт рекомендовала снижать спектр синего света в гаджетах.

Грушина посоветовала перед похудением обратиться за консультацией к врачу, чтобы проконтролировать состояние своего здоровья и выработать оптимальный способ обретения стройности. Для контроля можно использовать формулу расчета индекса массы тела.