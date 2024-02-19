Нарколог Холдин указал на связь курения и язвы

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно уже давно, что курение оказывает негативное воздействие на все системы человеческого организма. Статистические данные показывают, что курильщики гораздо чаще сталкиваются с проблемами, такими как язва, рак пищевода и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, по сравнению с некурящими людьми. Об этом сообщил Виталий Холдин, ведущий специалист по психиатрии и наркологии из Минздрава Московской области.

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"Тепловое и химическое воздействие ядовитого дыма, содержащего никотин, смолы и другие вредные вещества, отрицательно сказывается на состоянии нашего желудочно-кишечного тракта. Курение играет ключевую роль в возникновении язвенной болезни", — отмечает специалист.

По мнению Холдина, алкоголь также представляет опасность для здоровья ЖКТ. И чем больше его употребление, тем сильнее негативное воздействие на внутренние органы, поскольку спирт раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, что может привести не только к развитию язвенной болезни, но и к раковым заболеваниям.

Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта врачи рекомендуют избегать вредных привычек, следить за правильным питанием, исключать из рациона жирную и жареную пищу, а также придерживаться режима дня, регулярно проходить медицинские осмотры и обследования, сообщают "Вести Подмосковья".