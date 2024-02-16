Развеиваем мифы о кофе: это несколько неожиданных фактов о его воздействии на организм

Диетолог Королева рассказала о неочевидных фактах влияния кофе на организм

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе, один из наиболее популярных горячих напитков в мире, считается лишь вторым по числу поклонников после чая. Он содержит не только кофеин, но и широкий спектр минеральных веществ и антиоксидантов, что делает его не только приятным и бодрящим, но и в определенных случаях полезным для организма. Однако употребление кофе не лишено определенных рисков.

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Например, некоторые люди становятся зависимыми от кофеина, испытывая трудности с пробуждением и работой без ежедневной дозы кофе.

Эксперты также отмечают неочевидные аспекты употребления кофе. Маргарита Королева, доктор медицинских наук и врач-диетолог, рассказывает, что кофе может оказывать мочегонное воздействие и способствовать выведению из организма определенных минералов, включая кальций.

Это может быть проблемой, особенно для беременных женщин и людей в период менопаузы, у которых уже и так возникают проблемы с потерей кальция и риск развития остеопороза.

Помимо этого, кофе влияет на перистальтику кишечника, что может быть полезно для людей, страдающих запорами. Однако, в сочетании с мочегонным эффектом, кофе может вызывать обезвоживание организма и дополнительно усиливать потерю минералов.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется употреблять кофе между приемами пищи и соблюдать двухчасовой интервал. Также важно компенсировать мочегонный эффект кофе, выпивая дополнительное количество воды. Кофе может оказывать положительное воздействие на людей с болезнью Паркинсона и даже служить профилактикой этого заболевания благодаря улучшению кровообращения в определенных областях мозга.

Однако, как и с любым другим продуктом, умеренное потребление кофе считается ключом к получению его полезных свойств.