От страха до стеснения: почему пациенты предпочитают скрывать важные детали от своих врачей

Почему пациенты не говорят врачам всю правду о своём здоровье?

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто в медицинских кругах возникает обсуждение о том, насколько честно пациенты сообщают информацию врачам. Некоторые мнения медиков гласят, что данные о потреблении алкоголя, предоставленные пациентами, следует удваивать, а о физической активности делить на два. Давайте разберемся, что мы знаем об этом.

Фото: openverse "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

46% опрошенных признались в лжи о своих курительных привычках; 43% скрывали информацию о своей физической активности; 38% утаивали факты употребления алкоголя; 29% не раскрывали информацию о своих сексуальных партнёрах.

Основной причиной скрытия информации оказалось стеснение.

Также были отмечены другие мотивы:

33% опрошенных, в основном женщины, опасались дискриминации, а 22% считали, что врач не будет воспринимать их серьезно, если узнает правду. Некоторые пациенты скрывали свои проблемы с алкоголем, просто из-за нежелания слушать уроки от врача, а также из-за присутствия родственников на приёме.

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что от 20% до 77% пациентов утаивают от врачей использование альтернативной медицины. Это происходит часто из-за того, что врачи не задают об этом вопросов, и пациенты не считают нужным делиться этой информацией. Однако некоторые также опасаются осуждения со стороны специалистов или считают, что им всё равно не помогут.

Пациенты также скрывают от врачей факты о депрессии, из-за опасений о приёме лекарств или о том, что эта информация окажется в их медицинской карточке.

Крупное исследование также показало, что пациенты часто скрывают своё несогласие с рекомендациями врача (46%), а также то, что не понимают инструкций (32%). Реже люди делились недостоверной информацией о своей физической активности, диете, приёме лекарств, отказе от медикаментов или получении лечения, назначенного другим врачом.

Более 60% опрошенных хотя бы раз скрывали что-то от врача. Основными причинами являлись страх критики и выговоров, а также стеснительность. Женщины, молодые люди и люди с низкой оценкой своего здоровья чаще всего скрывали информацию.

Анджела Фагерлин из Университета Юты отметила: "Большинство людей хочет, чтобы их врач думал о них хорошо. Они боятся, что будут осуждены за принятие "неправильных" решений".

Почему врачам нельзя врать?

Часто встречаются случаи недоговоренностей, "передёргиваний" и просто забывания. Вот несколько примеров, к чему это может привести.

Ненужное лечение

Если вы скрываете от врача, что забываете принимать назначенные лекарства, это может привести к увеличению дозы лекарства или назначению дополнительных препаратов, что может вызвать дополнительные нежелательные эффекты.

Опасное взаимодействие лекарств

Люди часто не сообщают о том, какие лекарства и биоактивные добавки они уже принимают, что может привести к взаимодействию с новыми лекарствами и появлению непредвиденных последствий.

Алкоголь и курение

Злоупотребление алкоголем или курение могут привести к ошибочным решениям врача по поводу лечения и увеличить риск возникновения различных осложнений.