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Как слезть со сладкой иглы: врач рассказал, как избавиться от самой распространенной зависимости

Диетолог Журавлева рассказала, как избавиться от "сахарной зависимости"

1:43
Здоровье

Зависимость от сладкого является проблемой современности, которую многие начинают осознавать благодаря советам врачей и влиятельных личностей в социальных сетях. Хотя никто не желает быть наркоманом, контроль над желанием употреблять конфеты и другие сладости иногда оказывается настолько сложным, что проще сдаться.

Диетолог Журавлева рассказала, как избавиться от "сахарной зависимости"
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению диетолога Полины Журавлевой, осознание опасности чрезмерного потребления сахара составляет значительную часть пути к решению этой проблемы. Она предложила несколько советов, которые могут помочь смягчить это непреодолимое желание.

"Людям, увлеченным сладостями, прежде всего необходимо научиться контролировать свои привычки. Эта зависимость может серьезно отразиться на настроении, уровне энергии и общем самочувствии", — подчеркнула специалист.

Журавлева напомнила, что сладости часто становятся способом компенсации стресса или негативных эмоций, создавая временное ощущение удовлетворения и насыщения эмоционального голода.

"Некоторые люди прибегают к сладкому, чтобы справиться с чувством одиночества, тревоги или депрессии", — добавила она.

Диетолог предложила несколько методов избавления от зависимости от сахара, включая правильное питание с тремя приемами пищи в день, которые должны быть плотными, но не перееданиями, а также сбалансированными. Она отметила, что употребление воды также помогает снизить желание к сладкому.

Журавлева также подчеркнула, что избавление от фанатичной привязанности к сладостям лучше осуществлять постепенно, начиная с уменьшения потребления пирожных, булочек и конфет с каждым приемом пищи, а затем полностью исключая сладкое из рациона в течение дня.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
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