Астма, асфиксия и смерть: к чему приводит пристрастие к опасной привычке?

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Эндокринолог Павлова предупредила россиян о смертельном вреде вейпов

1:28
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает о возможности развития у заядлых пользователей вейпов хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), астмы и ряда других серьезных заболеваний.

Эндокринолог Павлова предупредила россиян о смертельном вреде вейпов
Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пользование вейпами увеличивает риск возникновения бронхита, пневмонии, гиперреактивности и гиперчувствительности дыхательных путей, а также может спровоцировать обострение острых респираторных вирусных инфекций и других заболеваний. Кроме того, у энтузиастов вейпинга часто наблюдается развитие острой лёгочной травмы (EVALI) — состояния, характеризующегося симптомами, такими как одышка, кашель и дискомфорт в груди.

Они также подвержены риску развития "болезни попкорна" лёгких, вызванной ароматизаторами с добавлением диацетила, что может привести к сужению дыхательных путей и образованию рубцов на лёгких. В то время как воздействие токсинов от вейпов на организм менее выражено по сравнению с обычными сигаретами, Павлова подчёркивает, что эти выводы пока остаются предварительными.

Она объясняет, что основная опасность заключается в том, что электронные сигареты появились недавно, и их истинный вред для здоровья пока ещё не полностью изучен.

В заключение врач призывает курильщиков отказаться от этой вредной привычки, отмечая, что новое исследование показывает, что если прекратить курение до достижения 40 лет, то шансы на продолжительную жизнь такие же, как у людей, которые никогда не курили.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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