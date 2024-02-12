Специалист назвал симптомы вируса, который окрестили «аляскинской оспой»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что похожий на оспу вирус- «аляскапокс» - не грозит эпидемией

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медик рассказал Pravda. Ru для кого может опасна обнаруженная на Аляске инфекция и какие меры предосторожности эффективны против вируса.

Фото: © coronavirus-control.ru

По данным эксперта нашего издания, "аляскапокс" — вирус далеко не новый. О нём было известно ещё в 2015 году. Заражение инфекций за эти годы было подтверждено у шести человек. Один из них умер. Как утверждается, заражение происходит от инфицированных животных.

"Такие случаи, когда вирусы оспы животных вызывают очень тяжелые и летальные случаи у людей, как правило, иммунодефицитных, это редкость, но, это регулярная редкость. Таких случаев известно достаточно много. Поэтому ничего экстраординарного не произошло. Пациент был с иммунодефицитом, и у больных с тяжелым иммунодефицитом есть вероятность летального исхода при заражении поксвирусами. Хотя на практике это бывает редко. Обычно заболевание, если и бывает, то протекает очень легко. Но, у иммунодефицитных возможны такие случаи", — пояснил вирусолог.

Инфекция из Аляски вряд ли доберётся до России. Но, возможность проявления вируса внутри страны Александр Лукашев допускает.

"Конкретно про этот случай можно сказать, что риск распространения вируса равен нулю. Но, у других животных бывают свои поксвирусы. Поэтому, естественно, что такой случай может произойти и в России. Просто это будет никак не связано со случаем на Аляске", — уверен доктор.

В качестве профилактической меры эксперт рекомендует избегать контакта с животными тем, кто живет с иммунодефицитом, особенно с серьёзным.

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