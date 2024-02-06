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Депрессия и постоянная тревожность: как фонари на улице влияют на сон подростков

Психиатры рассказали, что свет за окном в ночное время связан с нарушением сна и психики у подростков

1:55
Здоровье

Ночное искусственное освещение за окном оказывает негативное воздействие на сон подростков, что может повлечь за собой увеличенный риск развития депрессии и тревожности, утверждает последнее исследование.

Психиатры рассказали, что свет за окном в ночное время связан с нарушением сна и психики у подростков
Фото: openverse.org by qmnonic is licensed under CC BY 2.0.

Ученые проанализировали уровень освещения в различных городских и сельских районах США, используя данные спутников от Национальной администрации по океану и атмосфере Соединенных Штатов. Более 10 тысяч подростков, проживающих в этих районах, были подвергнуты интервью, в ходе которого ученые оценивали качество их сна, а также уровень депрессии и тревожности с использованием специальных шкал.

Результаты показали, что с увеличением интенсивности освещения в округе у подростков наблюдались более серьезные нарушения сна, а также повышался риск развития депрессии и тревожности. Ученые учли различные факторы, такие как пол, уровень образования и плотность населения, которые могли влиять на психическое состояние участников исследования. В результате искусственное освещение за окном оказалось самостоятельным фактором риска.

Согласно данным исследования, подростки из районов с более высоким уровнем искусственного света засыпали в среднем на 29 минут позже и спали на 11 минут меньше, чем их сверстники из менее освещенных районов. В подобных районах у подростков также был выше риск развития биполярного расстройства на 19%, а депрессии и тревожности — на 7%.

Это исследование является одним из немногих, касающихся связи между психическим здоровьем и интенсивностью ночного освещения, с предыдущим аналогичным исследованием, проведенным только в Южной Корее. По его результатам, взрослые из более светлых районов чаще сообщали о суицидальных мыслях и попытках, а также о признаках депрессии. Ученые рекомендуют стремиться к минимизации воздействия искусственного света в ночное время.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
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