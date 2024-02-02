Откуда берутся эти красные родинки?

Дерматолог Антонова назвала красные родинки сосудами, которые неправильно развились

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог-онколог Ольга Антонова поделилась информацией о причинах появления красных точек на теле и степени их опасности.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист отметила, что на самом деле красные точки на коже не следует считать родинками. Это скорее кровеносные или лимфатические сосуды, которые по некоторым причинам начинают неправильно развиваться, образуя своеобразные узелки. У взрослых такие пигментные пятна могут возникать в течение жизни и именуются ангиомами.

Гемангиомы, аналогичные образования, могут также проявляться у младенцев. Специалист уточнила, что эти скопления сосудов относятся к категории доброкачественных опухолей и, с точки зрения онкологии, не представляют угрозы.

У детей гемангиомы часто исчезают естественным образом. У взрослых же ангиомы могут быть удалены при помощи лазера, радиоволнового метода или электрокоагуляции.