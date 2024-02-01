Нас с детства к этому приучали: какой вред несут каши для зубов

Стоматолог Антипенко рассказал, что каши и картошка негативно влияют на здоровье зубов

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здоровья зубов следует остерегаться потребления каши и картошки, считает стоматолог Алексей Антипенко.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Антипенко пояснил, что после употребления каши или картошки на поверхности зубов остается мягкий и клейкий налет, который через 48-72 часа твердеет, образуя зубной камень. Эту отложенную пленку невозможно удалить самостоятельно, и со временем она может вызвать серьезное заболевание полости рта, такое как пародонтит, предостерегает врач. При данном заболевании зуб теряет свою крепкую связку, что приводит к постепенному уменьшению костной ткани, расшатыванию и потере зуба.

Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, врач рекомендует чистить зубы дважды в день и следить за тем, чтобы ежедневный рацион включал разнообразные продукты, такие как мясо, овощи, фрукты, творог и молоко.