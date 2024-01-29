Симптомы того, что пора менять образ жизни

Терапевт Черняева заявила, что после 40 лет необходимо менять образ жизни

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После достижения определенного возраста воздействие алкоголя, вредной пищи и недостаток физической активности начинают оказывать существенный негативный эффект на организм человека. Такие выводы делится терапевт Мария Черняева, подчеркивая, что изменения в образе жизни необходимы.

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"После 40 лет все, что ранее организм переносил без заметных последствий, начинает оказывать отрицательное воздействие на здоровье", — отмечает специалист.

По мнению врача, это объясняется замедлением метаболических процессов, ухудшением вывода вредных веществ из организма и происходящей перестройкой тканей. Кроме того, с возрастом снижается ферментативная активность, а синтез инсулина ухудшается. Это приводит к тому, что организм становится менее способным усваивать жирную пищу и этиловый спирт.

"После 40 лет мы уже не можем беззаботно наслаждаться шашлыками, так как появляются неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта", — подчеркивает Черняева.

Она рекомендует изменить рацион и образ жизни после 40 лет, чтобы предотвратить увеличение массы тела и возникновение серьезных заболеваний.