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Симптомы того, что пора менять образ жизни

Терапевт Черняева заявила, что после 40 лет необходимо менять образ жизни

1:10
Здоровье

После достижения определенного возраста воздействие алкоголя, вредной пищи и недостаток физической активности начинают оказывать существенный негативный эффект на организм человека. Такие выводы делится терапевт Мария Черняева, подчеркивая, что изменения в образе жизни необходимы.

Терапевт Черняева заявила, что после 40 лет необходимо менять образ жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"После 40 лет все, что ранее организм переносил без заметных последствий, начинает оказывать отрицательное воздействие на здоровье", — отмечает специалист.

По мнению врача, это объясняется замедлением метаболических процессов, ухудшением вывода вредных веществ из организма и происходящей перестройкой тканей. Кроме того, с возрастом снижается ферментативная активность, а синтез инсулина ухудшается. Это приводит к тому, что организм становится менее способным усваивать жирную пищу и этиловый спирт.

"После 40 лет мы уже не можем беззаботно наслаждаться шашлыками, так как появляются неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта", — подчеркивает Черняева.

Она рекомендует изменить рацион и образ жизни после 40 лет, чтобы предотвратить увеличение массы тела и возникновение серьезных заболеваний.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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