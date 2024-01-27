Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* пошутил над извиняющимся Киркоровым за "голую вечеринку"
Приготовьте зур бэлиш — вкуснейшее татарское национальное блюдо
Африканский еж в доме: как обеспечить комфорт и безопасность своему необычному другу
Фигурист Ветлугин объяснил, как травмированная Симонова докатала программу: "Чувства притупляются"
BI: У РФ есть преимущество перед Украиной в ключевых областях
Автоэксперт Шапарин назвал три психологических приема гаишников для вымогания взятки
Израиль перебрасывает войска на север и проводит удары по позициям "Хезболлы" в Ливане
Эксперты подсказали необычный лайфхак для блеска сантехники
The Lancet: Ученые обнаружили неожиданный симптом болезни Альцгеймера
Ожирение, гепатоз, панкреатит: типы людей, кому необходимо отказаться от любимого лакомства

Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от мороженого: людям с больной печенью

0:54
Здоровье

В мороженом, как и в остальных молочных продуктах, могут быть добавлены синтетические растительные жиры, чрезмерное потребление которых может спровоцировать развитие системного воспаления в организме, по словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.

Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от мороженого: людям с больной печенью
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily from Birmingham, United States is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

При регулярном употреблении мороженого возникает возможность возникновения проблем, таких как "ожирение" внутренних органов, таких как печень и поджелудочная железа.

Белоусов подчеркнул, что "ожирение" печени, известное как жировой гепатоз, может стать причиной развития воспалительных процессов в печени и прогрессирования фиброзных изменений. Кроме того, "ожирение" поджелудочной железы может привести к развитию панкреатита.

Специалист также отметил, что органы желудочно-кишечного тракта предпочитают продукты с температурой, близкой к комнатной. Низкая температура может вызвать стресс для органов ЖКТ.

 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место

Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.

3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Почему опытные хозяйки для мытья полов никогда не используют серую тряпку, а только красную
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Сколько Штатов останется в США после выборов: делайте ставки, господа Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы
Жареная картошка с луком: простые правила
Жареная картошка с луком: простые правила
Последние материалы
Ароматный чай с яблоком и специями
В Стамбуле пожаловались на недостаток туристов
5 ошибок в макияже, которые удешевляют образ
Бывшего игрока "Далласа" Рибейро обвинили в сексуальных домогательствах
Тайны кошачьего общения: как кошки выражают свою потребность в внимании
Автоэксперт Канаев: перепад температур негативно действует на автомобиль
Сколько Штатов останется в США после выборов: делайте ставки, господа
Зайцев заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку
Куриные "кармашки" в духовке
Ученые назвали заменитель соли, который полезен для гипертоников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников