Ожирение, гепатоз, панкреатит: типы людей, кому необходимо отказаться от любимого лакомства

В мороженом, как и в остальных молочных продуктах, могут быть добавлены синтетические растительные жиры, чрезмерное потребление которых может спровоцировать развитие системного воспаления в организме, по словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.

