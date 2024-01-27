Ожирение, гепатоз, панкреатит: типы людей, кому необходимо отказаться от любимого лакомства

Гастроэнтеролог рассказала, кому стоит отказаться от мороженого: людям с больной печенью

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мороженом, как и в остальных молочных продуктах, могут быть добавлены синтетические растительные жиры, чрезмерное потребление которых может спровоцировать развитие системного воспаления в организме, по словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily from Birmingham, United States is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

При регулярном употреблении мороженого возникает возможность возникновения проблем, таких как "ожирение" внутренних органов, таких как печень и поджелудочная железа.

Белоусов подчеркнул, что "ожирение" печени, известное как жировой гепатоз, может стать причиной развития воспалительных процессов в печени и прогрессирования фиброзных изменений. Кроме того, "ожирение" поджелудочной железы может привести к развитию панкреатита.

Специалист также отметил, что органы желудочно-кишечного тракта предпочитают продукты с температурой, близкой к комнатной. Низкая температура может вызвать стресс для органов ЖКТ.