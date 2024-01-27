Ожирение, гепатоз, панкреатит: типы людей, кому необходимо отказаться от любимого лакомства

В мороженом, как и в остальных молочных продуктах, могут быть добавлены синтетические растительные жиры, чрезмерное потребление которых может спровоцировать развитие системного воспаления в организме, по словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.
При регулярном употреблении мороженого возникает возможность возникновения проблем, таких как "ожирение" внутренних органов, таких как печень и поджелудочная железа.
Белоусов подчеркнул, что "ожирение" печени, известное как жировой гепатоз, может стать причиной развития воспалительных процессов в печени и прогрессирования фиброзных изменений. Кроме того, "ожирение" поджелудочной железы может привести к развитию панкреатита.
Специалист также отметил, что органы желудочно-кишечного тракта предпочитают продукты с температурой, близкой к комнатной. Низкая температура может вызвать стресс для органов ЖКТ.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.