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Погоня за модой: эти прически приводят к облысению

Трихолог Лопес назвала прически, которые приводят к облысению: пучки, дреды и брейды

1:05
Здоровье

Излишне тугие прически и наращенные пряди могут привести к проблемам с волосами вплоть до облысения, предупреждает эксперт по здоровью волос Джин Лопес.

Трихолог Лопес назвала прически, которые приводят к облысению: пучки, дреды и брейды
Фото: unsplash.com by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт объясняет, что укладки, созданные слишком натянутыми или с использованием наращенных волос, могут создавать чрезмерное напряжение на корнях волос. Это в свою очередь может привести к повреждению фолликулов, ответственных за рост волос. Взаимодействие между гормонами, нейропептидами и иммунными клетками, регулирующее рост волос, может быть нарушено под воздействием таких причесок, как косы, пучки, дреды и брейды.

Для поддержания здоровья волос Лопес рекомендует держать волосы свободными, избегать излишне тугих укладок и воздерживаться от использования бигудей перед сном.

Также важно регулярно проверять состояние волос, особенно в области лба, чтобы выявить признаки их обломов, залысин или участков с редеющими волосами. При обнаружении хотя бы одного из этих тревожных признаков рекомендуется немедленно изменить прическу."

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
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