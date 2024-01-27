Погоня за модой: эти прически приводят к облысению

Излишне тугие прически и наращенные пряди могут привести к проблемам с волосами вплоть до облысения, предупреждает эксперт по здоровью волос Джин Лопес.
Эксперт объясняет, что укладки, созданные слишком натянутыми или с использованием наращенных волос, могут создавать чрезмерное напряжение на корнях волос. Это в свою очередь может привести к повреждению фолликулов, ответственных за рост волос. Взаимодействие между гормонами, нейропептидами и иммунными клетками, регулирующее рост волос, может быть нарушено под воздействием таких причесок, как косы, пучки, дреды и брейды.
Для поддержания здоровья волос Лопес рекомендует держать волосы свободными, избегать излишне тугих укладок и воздерживаться от использования бигудей перед сном.
Также важно регулярно проверять состояние волос, особенно в области лба, чтобы выявить признаки их обломов, залысин или участков с редеющими волосами. При обнаружении хотя бы одного из этих тревожных признаков рекомендуется немедленно изменить прическу."
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.