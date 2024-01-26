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Эти способы помогут узнать об инсульте за 10 лет

Врач Мясников: об инсульте можно узнать за 10 лет по показателям холестерина в крови

1:49
Здоровье

Инсульты становятся все более распространенной причиной смертности в России, и их численность постоянно возрастает. Часто они связаны с перенесенной коронавирусной инфекцией, что приводит к увеличению свертываемости крови. Врач Александр Мясников поделился способами снижения риска инсульта и его предварительного выявления.

Врач Мясников: об инсульте можно узнать за 10 лет по показателям холестерина в крови
Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Специалист подчеркнул, что главная проблема с инсультами заключается в том, что защититься от них практически невозможно. Необходимо начинать предпринимать меры за десять лет до возможного возникновения инсульта, так как он редко происходит внезапно. В 90% случаев инсульт поражает людей, имеющих факторы риска, такие как повышенный холестерин, уровень сахара в крови, курение, повышенное артериальное давление, избыточный вес и наследственность.

Мясников подчеркнул, что факторы риска схожи как для инсульта, так и для инфаркта. Для их предотвращения следует снижать вес, уменьшать калорийность пищи, отказываться от курения, контролировать артериальное давление, а также уровень холестерина и сахара.

Кроме того, молодых людей с наследственной предрасположенностью к повышенной свертываемости крови также могут поразить инсульты и инфаркты. Влияние на этот показатель оказывает перенесенный COVID-19, поэтому после болезни необходимо регулярно контролировать анализы крови и проходить диспансеризацию.

Мясников подчеркнул, что избежать инсульта можно только при тщательном контроле своего здоровья. В интернете существует специальная шкала расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний, введение данных в которую может помочь определить вероятность смерти от инсульта или инфаркта в следующие десять лет.

"Это означает, что наступил момент пересмотреть свой образ жизни", — заключил врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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